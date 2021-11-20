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Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Beyoğlu Caddesi'nde kazaya karışan otomobil su kanalına uçtu.

BEYOĞLU, İSTANBUL (İHA) - Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in en işlek caddelerinden birisi olan Beyoğlu Caddesi'nde kazaya karışan otomobil su kanalına uçtu. Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Balıkesir'in Altıeylül ilçesinin en hareketli caddesi olan Beyoğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Avukatlar Caddesi'nden Beyoğlu Caddesi'ne çıkan bir araç, 10 EY 994 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrasında 10 EY 994 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybederek su kanalına düştü. Olay sonrasında cadde üzerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. Yaralılar su kanalına düşen araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası oluşan meraklı kalabalığı polisin dağıtmakta zorlandığı görüldü.

Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

Su kanalına uçan araçta 3 kişi yaralandı

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