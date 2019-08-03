Su kanalına düşen gebe kedi kurtarıldı
HATAY'ın İskenderun ilçesinde su kanalına düşen gebe sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
HATAY'ın İskenderun ilçesinde su kanalına düşen gebe sokak kedisi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzan Kanalı'na düşen kediyi gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, merdivenle kanala inerek, suda çırpınan kediyi kurtardı. Gebe olduğu belirlenen sokak kedisi, durumunun iyi olduğu anlaşılınca doğal yaşamına bırakıldı.
Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Feyzan Kanalı'na düşen kediyi gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen ekipler, merdivenle kanala inerek, suda çırpınan kediyi kurtardı. Gebe olduğu belirlenen sokak kedisi, durumunun iyi olduğu anlaşılınca doğal yaşamına bırakıldı.
Kaynak: DHA
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