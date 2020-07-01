Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu
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Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu

Van'ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek Memiş, kayboldu. Başlatılan arama çalışmalarında küçük kızın terliği bulundu.

01.07.2020 17:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:05

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin 2 yaşındaki kızı Melek Memiş, bu sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalı kıyısında oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra ortadan kayboldu.

DERE YATAĞINDA TERLİĞİ BULUNDU

İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı ancak bulamadı. Bunun üzerine jandarmadan yardım istedi. Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Melek Memiş'in bir terliği kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu.

"KENDİ İMKANLARIMIZLA 1 SAAT ARADIK BULAMADIK"

Arama çalışması devam ederken, amca Hüseyin Memiş, "Yeğenim oynarken gözden kaybolmuş. Yengem fark edince bize haber verdi. Kendi imkanlarımızla yaklaşık 1 saat arama yaptık. Bulamayınca da jandarma ve AFAD'ı aradık" dedi.

Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu
Su kanalı kıyısında oynayan 2 yaşındaki Melek kayboldu

Kaynak: DHA

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