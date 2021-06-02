ESKİŞEHİR SU KANALI KAZISINDA TOPRAK ALTINDA KALAN 2 KARDEŞTEN 1'İ ÖLDÜ

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, su kanalı kazısında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kardeşten Birkan Akansel, hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR'in Günyüzü ilçesinde, su kanalı kazısında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 kardeşten Birkan Akansel, hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.30 sıralarında Günyüzü ilçesine bağlı Gümüşkonak Mahallesi Yenipınar mevkiinde meydana geldi. Birkan ve Uğur Akansel kardeşler, Günyüzü Belediyesi'nden kiraladıkları iş makinesiyle ağıllarına su bağlantısı yapmak için kazı başlattı. İddiaya göre, Ö.G.'nin kullandığı iş makinesinin çıkardığı topraklar kanalda boru döşeyen Akansel kardeşlerin üzerine yığıldı. İki kardeş toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Toprak altında kalan kardeşlerden Uğur Akansel yaralı olarak kurtarılıp, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'nde kaldırıldı. Ekiplerce yapılan kontrolde toprak altında kalan Birkan Akansel ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Birkan Akansel'in cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. İş makinesi operatörü Ö.G. ise ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı