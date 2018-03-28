Su Kabağı ile Süs Eşyaları Yapıyor

SAMSUN'da 6 ay önce el sanatları ve su kabağı işletmeciliği kursuna katılan Ayşe Ergin Çetiner (42), su kabağından gece lambası, abajur, vazo gibi süs eşyası yapıyor.

Samsun'da 6 ay önce ablası Hamiyet Uçarlı'nın (46) tavsiyesi ile el sanatları ve su kabağı işletmeciliği kursuna katılan evli ve bir çocuk annesi Ayşe Ergin Çetiner, atölyede yaptığı su kabaklarından avize, abajur, lambader, ablik, dekoratif lambalar yapıyor.

Kabak işlemeciliğine hobi olarak başlatığını belirten Çetiner, "Ev hanımıydım, kabak işlemeciliğine hobi olarak başlamıştım ama çok sevdim ve bu işi devam ettirmeyi düşünüyorum. 6 aydır bu işi yapıyorum ve severek yapıyorum. Tek sıkıntımız çok fazla toz yapıyor olması. Bunu ev ortamında yapma şansımız pek fazla olmuyor. Sadece kursa geldiğimiz zaman su kabak işlemeciliğini yapabiliyoruz. Ablam bu kursu çok merak etmişti. O öğrenmeye giderken, beni de götürdü. Onun sayesinde kursa gittim ve burada su kabağı işlemeciliği usta öğreticisi Ulaş İngenç ile tanıştım. Daha sonrasında da kabak oymacılığını çok sevdim. Şu anda hobi olarak yapıyorum ama ilerleyen tarihlerde de meslek olarak yapmayı düşünüyorum. Bu kursta da arkadaşlarla beraber çok güzel işler çıkartıyoruz" dedi.

6 aylık sürede yaklaşık 300 kabak işlemesi yaptığını ifade eden Çetiner, "Bir kabak süslemesi, desenine göre değişiyor. Bir kabak ortalama 3 ile 7 gün arasında yapılabiliyor. Ama olay kabağı temizlemekle başlıyor. Temizledikten sonra desenini çıkartıyoruz, işlemeye başlıyoruz. En sonunda da boyama işlemini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Amazon Çarşısı'nda katıldıkları sergide güzel tepkiler aldıklarını belirten Çetiner, "Biz kabak işlemeciliğini herkese tavsiye ediyoruz. Kabak tozunu yutmak gerekiyor. Sayın Valimiz Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'dan destek bekliyoruz. Yaptığımız ürünleri evdeki bir odada saklamak yerine, sürekli ürünleri sergileyebileceğimiz bir alan olursa hem aile bütçesine, hem de devlete çok daha yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu. - Samsun