Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu Su çıkarmak için bahçesine kepçenin açtığı çukuru kontrol etmeye giren genç, kayan toprağın altında kalarak can verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, su çıkarmak için bahçesine kepçenin açtığı çukuru kontrol etmeye giren 38 yaşındaki Ahmet Teker, kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi. Alanya'nın Bıçakçı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Ahmet Teker, kepçe operatörü İsmail Turan ile birlikte kendisine ait bahçeden su çıkarmak için çalışmaya başladı. Kazılan alanı kontrol etmek isteyen Ahmet Teker, aşağı indiği sırada toprak kayması oldu. Üzerine toprak yığılan Ahmet Teker, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken, vatandaşların yardımıyla çıkarılan Teker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Ahmet Teker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kepçe operatörü İsmail Turan ifadesi için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA