Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu

Su çıkarmak için bahçesine kepçenin açtığı çukuru kontrol etmeye giren genç, kayan toprağın altında kalarak can verdi.

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu
07.09.2020 18:30 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:06

Antalya'nın Alanya ilçesinde, su çıkarmak için bahçesine kepçenin açtığı çukuru kontrol etmeye giren 38 yaşındaki Ahmet Teker, kayan toprağın altında kalarak yaşamını yitirdi.

Alanya'nın Bıçakçı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında Ahmet Teker, kepçe operatörü İsmail Turan ile birlikte kendisine ait bahçeden su çıkarmak için çalışmaya başladı. Kazılan alanı kontrol etmek isteyen Ahmet Teker, aşağı indiği sırada toprak kayması oldu. Üzerine toprak yığılan Ahmet Teker, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri gelirken, vatandaşların yardımıyla çıkarılan Teker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.Ahmet Teker'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kepçe operatörü İsmail Turan ifadesi için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (2)
HABER YORUMLARI (1) DÜRBÜNLÜ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabrı cemil versin. Amin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DÜRBÜNLÜ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabrı cemil versin. Amin
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yaşar Güler Angela Merkel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Deniz Seki Demet Evgar Acun Ilıcalı
Spor Lionel Messi Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Malcolm Thomas Enner Valencia
Daha Fazla Türk Eylül Antalya Türk Lirası
Şu an buradasınız: Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 19:52:32. #1.14#
title