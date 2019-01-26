Su Geçirmeyen Takım Elbise Koleksiyonlarında Kampanya

Altınyıldız Classics, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbise koleksiyonunda kampanya başlattığını açıkladı.

Altınyıldız Classics'ten yapılan açıklamada, nano teknoloji ile ürettiği nano takım elbiselerde başlatılan kampanya kapsamında birinci takım elbiseyi 499 liraya alana, ikincisi 299 lira. Özel üretilen takım elbiselerin üzerindeki su damlaları şiddetli yağmurlarda bile ıslatmıyor ve kumaş üzerinden akıp gidiyor.

Açıklamanın devamında, "Nano Takım Elbise koleksiyonu sayesinde su damlaları şiddetli yağmurlarda bile kumaş üzerinden kolayca ve ıslatmadan akıp gider. Leke, kir ve toz yüzeye yapışmaz" denildi. - İstanbul

Kaynak: DHA