Su Elçileri Derneğinin "çevre ve su" bilinçlendirme tırı, yarın İzmir'e gelecek

İklim değişikliği ve su kaynaklarının kirliliği konusuna dikkat çekmek için "Temiz Su, Yeşil Vatan" sloganıyla Su Elçileri Derneği tarafından hazırlanan mobil eğitim tırı, yarın İzmirlilerle buluşacak.