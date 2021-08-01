Su Elçileri Derneğinin "çevre ve su" bilinçlendirme tırı, yarın İzmir'e gelecek
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Su Elçileri Derneğinin "çevre ve su" bilinçlendirme tırı, yarın İzmir'e gelecek

Su Elçileri Derneğinin 'çevre ve su' bilinçlendirme tırı, yarın İzmir'e gelecek
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İklim değişikliği ve su kaynaklarının kirliliği konusuna dikkat çekmek için "Temiz Su, Yeşil Vatan" sloganıyla Su Elçileri Derneği tarafından hazırlanan mobil eğitim tırı, yarın İzmirlilerle buluşacak.

İklim değişikliği ve su kaynaklarının kirliliği konusuna dikkat çekmek için "Temiz Su, Yeşil Vatan" sloganıyla Su Elçileri Derneği tarafından hazırlanan mobil eğitim tırı, yarın İzmirlilerle buluşacak.

Konak Meydanı'ndaki etkinlik, saat 15.00'de başlayacak. Mobil eğitim tırı görevlileri, orman yangınlarına dikkat çekmek için siyah kurdeleyle misafirlerini karşılayacak.

Hazırlanan çizgi film kahramanlarıyla, çocuklara çevre ve suyun önemine ilişkin eğitim verilecek.

Mobil eğitim tırı, 3 Ağustos'ta Bornova'da, 4 Ağustos'ta ise Karşıyaka'da olacak.

Tır, Samsun, Amasya, Sinop, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt'ta çocuklara eğitim vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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