Su El Roman'dan nefes kesen pozlar
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Su El Roman'dan nefes kesen pozlar

Su El Roman'dan nefes kesen pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın 'Fake Love' parçasının klibinde giydiği kırmızı elbise sosyal medyanın gündemi oldu. Sarı kombinde giyen şarkıcı, hangisinin daha çok yakıştığını sordu. İşte detaylar...

Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti.

Babasının izinden giden Su El Roman, kendi yazdığı 'Fake Love' parçasının klibinde verdiği pozlarla nefes kesti.

Bir sarı kombin bir de kırmızı elbise giyerek, kamera karşısına geçen Su El Roman, takipçilerine hangisi kombinin daha çok yakıştığını sordu.

Göğüs ve bacak dekolteli kırmızılı elbisesiyle dört pozunu yayınlayan şarkıcı, "Klipte hangi tarzımı daha çok beğendiniz? Kırmızı elbise mi yoksa sarılı olan kombin mi?" diye yazdı.

Su El Roman'ın şarkısı dijital platformlarda yayına girdi.

Su El Roman'dan nefes kesen pozlar
Su El Roman'dan nefes kesen pozlar
Su El Roman'dan nefes kesen pozlar
Su El Roman'dan nefes kesen pozlar
Su El Roman'dan nefes kesen pozlar

Kaynak: Snob Magazin

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