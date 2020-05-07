Su deposundaki jeneratör ile kablolarını çaldılar

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde belediyeye ait su deposundaki kablo ve jeneratörler çalındı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde belediyeye ait su deposundaki kablo ve jeneratörler çalındı.

Küçükkuyu Belediyesi Ana Elmalı Su Deposu içerisinde jeneratörün, kabloların ve su motorunun olmadığını gören belediye ekipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan, "Ülkemizi ve dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınını yaşadığımız ve 11 aydan daha hayırlı olan ramazan ayını idrak ettiğimiz bu günlerde, beldemizde yaşayan hemşehrilerimizin su ihtiyacını karşılayan Ana Elmalı su depomuzun hırsızlarca talan edildiğini üzüntüyle belirtmek isterim. Bu depomuzda kabloların, motorun, jeneratörlerin ve vanaların çalındığını tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce gerekli incelemeler başlatılmış olup, hırsızların bir önce yakalanacağına dair hiç bir şüphemiz yoktur. Beldemizin ve ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde depolarımıza yapılan bu hırsızlık olayını şiddetle kınıyorum" dedi.

Kaynak: DHA