Su borusu patladı, yol çöktü
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Su borusu patladı, yol çöktü

23.11.2020 08:15 | Son Güncelleme: 23.11.2020 08:19

Su borusu patladı, yol çöktü Bursa'da su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Su borusu patladı, yol çöktü

BURSA - Bursa'da su borusunun patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.

Olay, Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Orhanbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, su şebekesine ait borusu patladı. Yol ortasında yaklaşık 5 metre genişliğinde çukur oluştu. İhbar üzerine zabıta ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, Orhangazi Belediyesi ve BUSKI ekipleri suyun patlağı ve çökmenin meydana geldiği alanda çalışma başlattı.

Su borusundan çıkan sular gölet oluştururken, bir saatlik çalışma sonrası su boruları yenilendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Su borusu patladı, yol çöktü
Su borusu patladı, yol çöktü
Su borusu patladı, yol çöktü
Su borusu patladı, yol çöktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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