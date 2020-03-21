Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı - Haber
Besni, İşçi, 3. Sayfa

Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı

Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

21.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:59
Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı

Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde su arızasına müdahale eden belediye arıza ekibinden 2 işçi toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Olay, Yenikent Hasan Tütün Mahallesi Halil Baba Cadde üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Su arızasını gidermek üzere iş makinesi ile açılan çukura giren Besni Belediyesi su arıza ekibinden Murat Kuyu ve Ali Çil arızalı boruları değiştirdikleri esnada göçük meydana geldi. Göçüğün meydana gelmesiyle birlikte acil sağlık ekiplerine bilgi verildi. Toprak altında kalan işçiler diğer işçiler ve vatandaşların yardımı ile çıkartıldı.

Göçük altında kalan işçileri olay yerine gelen sağlık ekipleri çukurdan çıkartarak, ambulansa aldı. Ambulans ile Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ali Çil'in hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sağlık durumu ciddi olan diğer işçi Murat Kuyu ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu Haber
Türkiye'de koronadan ölen 9 kişinin ortak yanları belli oldu
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz Haber
İşte Koronavirüs Bilim Kurulu üyesine göre en riskli 5 şehrimiz
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haber
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Gonca'dan 'Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin' diyen isme beklenmedik cevap Haber
Gonca'dan "Karantinada bol bol cinsel ilişkiye girin" diyen isme beklenmedik cevap
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti Haber
Salgının kontrolden çıktığı İtalya'dan gelen görüntüler tüyler ürpertti
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde 'Evinizde kalın' uyarıları dikkate alınmıyor Haber
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
İstanbul'da cuma namazı için camiye gidenleri polis çevirdi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Boş arazide ilişkiye girmek istemediği kadını öldüren zanlı: Yol kenarı olduğu için kabul etmedim
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
Christoph Daum: Fenerbahçe bir takım problemlerle karşı karşıya
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Son dakika: Bakanlıktan sevindiren kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Dükkana gelen toptancının hapşırması ile çalışanlar büyük panik yaşadı! O anlar güvenlik kamerasında
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüsten ölenler nasıl defnedilmeli? Kayseri İl Müftüsü'nden merak edilen soruya yanıt
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Bank of America, ABD ekonomisinin krize girdiğini resmen ilan etti
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Juventus'ta, Merih Demiral'ın koronavirüs testi negatif çıktı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Yalın Hadise Seda Akgül Mustafa Sandal
Spor Tamer Tuna Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Wuhan Karar İtalya
Şu an buradasınız: Su arızasını gidermeye çalışan 2 belediye işçisi göçük altında kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 01:55:27. #1.15#
title