Su alan teknedeki kaçak göçmenler kurtarıldı
26.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:52
MERSİN'in Anamur ilçesinde açık denizde su alan teknedeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
MERSİN'in Anamur ilçesinde açık denizde su alan teknedeki 16 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Bindikleri fiber tekne ile Avrupa ülkelerine geçmek isteyen 16 kaçak göçmen, ilçe limanından Akdeniz'e açıldı. Bir süre sonra tekne su alınca, kaçaklar telsizle yardım çağrısında bulundu. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kaçakları kurtardı. Kaçaklarla birlikte teknedeki 2 insan taciri gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ÜNAL