STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvuru için son gün! STS Tıp Doktorluğu sınavına kimler girebilir?
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STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvuru için son gün! STS Tıp Doktorluğu sınavına kimler girebilir?

STS Tıp nedir? Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2. dönem sınavı geç başvuru işlemleri 3 Eylül'de bitiyor. Peki, STS Tıp Doktorluğu geç başvurusu nasıl yapılır?

STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvuru için son gün! STS Tıp Doktorluğu sınavına kimler girebilir?
03.09.2020 11:17 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:46

STS Tıp Doktorluğu sınavı, yurt dışında alınan diplomaların denkliğinin kabul edilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Tıp Doktorluğu alanında başvuran ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından sınava girmelerine karar verilen adayların Seviye Tespit Sınavının (STS) 1. aşamasına veya 2. aşamasına girmeleri gerekir. ÖSYM STS Tıp Doktorluğu başvuru ekranı...

STS TIP DOKTORLUĞU GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin, https://ais.osym.gov.tr/ adresinden başvurusu alınan STS Tıp Doktorluğu sınavı geç başvuruları 3 Eylül Perşembe günü saat 23.59'a kadar alınacak.

Geç başvuru için ÖSYM'nin adresinden T.C kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yaptıktan sonra yapılabilecek. Başvuru işleminin kabul edilebilmesi için de mutlaka geç başvuru süresi içinde istenen ücretin ödenmesi gerekir.

STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

STS TIP DOKTORLUĞU SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

STS Tıp Doktorluğu sınavı yurt dışında Tıp Doktorluğu eğitimi alan kişilerin diploma denklik işlemlerini başlatabilmek için girilen sınavdır. Bu nedenle sınava yalnızca Tıp Doktorluğu mezunları ve diplomalarını yurt dışından alan adaylar başvurabilir. STS Tıp Doktorluğu Sınavına yurt dışında Tıp Doktorluğu eğitimini tamamlayan ve diploma denklik işlemlerinin yapılmasını talep eden adaylar girebilirler. Yurt dışında yaşayan adaylar ve engelli/sağlık sorunu bulunan adaylar da gerekli işlemleri yaptıkları takdirde sınava girebilmektedir.

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