Stranger Things'in Başrol Oyuncusu, 3. Sezonun Nasıl İzlenmesi Gerektiğini Açıkladı

Netlix'in uzun süredir yeni sezonunun gelmesini beklediğimiz dizisi Stranger Things'in 3. sezonuna sadece iki gün kaldı. Dizide Hopper karakterini canlandıran David Harbour, 3. sezonun neden güzel olduğunu ve neden izlememiz gerektiğini açıkladı.

Dizinin başrollerinden olan David Harbour (Chief Hopper), Mashable'a verdiği röportajda diziyi nasıl izlemeniz gerektiği konusunda tavsiyeler verdi: "Bana kalırsa 1., 2. ve 3. bölümleri yavaş bir hızla izleyebilirsiniz. Ancak 4. bölüme geldiğinizde, 5 saat boyunca dizinin başından kalkmayacaksınız."

Sezonun kademeli olarak artan bekleyişini ve yavaş bir şekilde seyirciye ulaştığını vurgulayan Harbour, izleyicileri dizinin tek oturuşta aralıksız biteceğine dair uyardı: "Netflix bize bölümleri gönderdiğinde ilk 4 bölümü yavaş yavaş izledim. Ancak sonraki 4 bölüme geldiğimde bir gecede bitiriverdim. Bana kalırsa tüm sezonun asıl olayı 4. bölümde patlıyor. 4. bölümün 8. bölüme bağlanışı da çok güzel."

Dizinin sonuyla ilgili Harbour "Sezon boyunca hikâye sizi gerçekten derinden etkiliyor. Son bölümlere doğru yaklaşırken aslında bütün olayın farkına varıyorsunuz ve finalde ekrana baka kalıyorsunuz" ifadelerini kullandı.