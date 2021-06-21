Storybook Brawl, Steam'de ücretsiz olarak sunuluyor!
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Storybook Brawl, Steam'de ücretsiz olarak sunuluyor!

Storybook Brawl, Steam'de ücretsiz olarak sunuluyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Good Luck Games tarafından geliştirilip yayınlanan Storybook Brawl, 8 oyunculu kart savaşı oyunu olarak Staem'de yerini aldı. Oynaması tamamen ücretsiz olan strateji oyunun erken erişim videosu yayınlandı!

Good Luck Games'in yayıncılığını ve geliştiriciğini yaptığı keyifli strateji kart oyunu Stoybook Brawl, Steam'de tamamen ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Dikkat çeken arayüzü ve öğrenmesi kolay oyun sistemiyle karşımıza çıkıyor.

Storybook Brawl'ın tasarımcısı Matt Place oyun hakkındaki açıklamasında, "Amaç herkesin içine girip eğlenebileceği bir oyun yaratmak. Oyun içerisinde yer alan masallar bize keşfedilecek farklı kişiliklere ve niteliklere sahip çok sayıda karakter sunacak." ifadelerini kullandı.

Storybook Brawl'ın, 2022 yılının sonlarına kadar erken erişimde olması bekleniyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. https://store.steampowered.com/app/1367020/Storybook_Brawl/

STORYBOOK BRAWL TANITIM YAZISI

8 oyunculu kart savaşı oyununda en sevdiğiniz karakterleri seçin. Komuta edilecek 30'dan fazla farklı kahraman yer alır. Kötü vampir Snow Wight'ın tarafını mı yoksa iyi Prenses Peep'in tarafını mı tutacaksın? Storybook Brawl sizlere derin bir stratejiyi sunmayı hedefliyor.

STORYBOOK BRAWL TANITIM FRAGMANI

Talha Eker
Gündem Editörü
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