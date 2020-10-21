Stoltenberg, Savunma Bakanları zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenliyor
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Stoltenberg, Savunma Bakanları zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenliyor

21.10.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:53
Stoltenberg, Savunma Bakanları zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesinde online basın toplantısı düzenliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları zirvesi öncesinde online basın toplantısı düzenliyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları'nın, 22-23 Ekim tarihlerinde düzenleyecekleri online telekonferans öncesinde basın toplantısı gerçekleştiriyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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