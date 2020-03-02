STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2)
Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri Bölgelerle canlı bağlantılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri...
Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri
Bölgelerle canlı bağlantılar
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına tepki göstermek üzere TOBB İkiz Kuleler 'de ortak açıklama yapıldı. (2)
Kaynak: AA