STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2)
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STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2)

Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri Bölgelerle canlı bağlantılar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri...

02.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:54
STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2)

Basın açıklamasına katılan Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum örgütleri temsilcileri

Bölgelerle canlı bağlantılar

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına tepki göstermek üzere TOBB İkiz Kuleler 'de ortak açıklama yapıldı. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (2)
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