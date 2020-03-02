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STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (1)

Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum üyeleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, İdlib'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına...

02.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:32

Oda ve borsalar ile meslek ve sivil toplum üyeleri

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması ANKARA - Oda ve borsalar, meslek ve sivil toplum örgütleri tarafından, 'te rejim unsurlarınca gerçekleştirilen hain hava saldırısına tepki göstermek üzere TOBB İkiz Kuleler 'de ortak açıklama yapıldı. (1)

Kaynak: AA


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: STK'lardan Bahar Kalkanı'na destek (1)
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