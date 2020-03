Steven Universe: The Movie Filmi Steven Universe: The Movie filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Steven Universe: The Movie filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Cartoon Network TV'de yayınlanan animasyon dizinin beyaz perdeye uyarlamasını Rebecca Sugar yönetiyor. Senaryo ise Ian Jones-Quartey, Chris Pianka, Miki Brewster ve Lamar Abrams'ın imzalarını taşıyor. Yönetmen: Rebecca Sugar Senaryo: Ian Jones-Quartey, Chris Pianka, Miki Brewster, Lamar Abrams Filmin Türü: Animasyon Orijinal Adı: Steven Universe: The Movie Yapımcı Firma: Cartoon Network Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 82 dk. Dağıtıcı Firma: Cartoon Network Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Kaynak: InterSinema.com