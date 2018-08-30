Steven Seagal Rusya'da Aikido Kursu Açacak

Rus vatandaşlığına geçen Amerikalı ünlü aktör Steven Seagal, Rusya'da yapacağı işi buldu.

2016 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in elinden Rusya vatandaşlığı alan dünyaca ünlü aktör Steven Seagal, Rusya'da 'Cennetteki Ruh' anlamına gelen 'Ten Shin' adında Aikido dövüş kursu açacak. Ünlü aktör kurs için ilk adımı kursun adını tescil için fikri mülkiyet kurumuna başvurarak attı. Rusya'yı çok sevdiğini her defasında dile getiren ünlü aktör, Rusya'da uzun zamandır yeni iş araştırması yaptığını söylemişti.

Putin tarafından vatandaşlığı onaylanarak yine Putin'in elinden Rusya pasaportunu teslim alan ünlü aktör, kültür, sanat, bilim, eğitim, spor, kamu ve gençlik alışverişleri gibi alanlarda Rusya'nın iyi niyet elçisi olmuştu. - MOSKOVA