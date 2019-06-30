Stephan'ın ailesine yakın soruşturma

STEPHAN Ernst, Lübcke'yi kafasına sıktığı bir kurşunla öldürdükten sonra olay yerinden arabayla kaçmıştı. Cinayet sırasında kullandığı arabanın kayınpederi üzerine olduğu belirlendi. Aynı plakalı bir aracın 2002'de Hessen Eyaleti'ndeki Lichtenau'da aşırı sağcı örgütün düzenlediği 'milliyetçi siyasi tutuklular için yardım' adlı gecede görüldüğü tespit edildi. Aynı plakalı aracın 2004'e kadar başka aşırı sağcıların gecelerinde de kaydedildiği bildirildi. Federal Savcılık, şimdi kayınpederin cinayetteki rolünü araştırıyor.

POLİSİN ÜZERİNE ATTI

Anayasayı Koruma Teşkilatı eski başkanı Hans Georg Maassen ise Walter Lübcke cinayetinde istihbaratın bir hatası olmadığını söyledi. "İstihbarat yangını haber verir, ama yangın söndürücü değil" diyen Maassen, aşırı sağ saldırıların her zaman mümkün olduğunu, bunu engellemenin ise siyasetin ve polisin görevi olduğunu belirtti.

ŞİMDİ DE MERKEL'E TEHDİT

Berlin'in Mitte semtinde ise bir inşaatın duvarına, "Lübcke ödedi. Merkel henüz değil" diye yazıldığı görüldü. Polis duvardaki yazıyı silerken, devlet güvenlik birimi harekete geçerek soruşturma başlattı.