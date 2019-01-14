Steinmeier: Aşırı Milliyetçilik, Hâlâ Çok Zehirli Bir İdeoloji

CUMHURBAŞKANI Steinmeier, resepsiyonda yaptığı konuşmada, Avrupa'da 'aşırı milliyetçilik' tanımının değiştiğini ancak hala 'çok zehirli bir ideoloji' olduğunu söyledi. Avrupa'da geçmişte yaşananları asla unutmayacaklarını belirten Steinmeier, "Aksine, hafızalarımızı canlı tutarak kanlı tarihimizden ders çıkardığımızı gösteriyoruz" dedi.

Bağımsız ve egemen devletlerin, ortak kurallar çerçevesinde yapacakları iş birliğinin önemine dikkati çeken Frank Walter Steinmeier, "Dünyadaki ülkeler her zamankinden daha fazla birbirine bağlı durumda. Bir ülkenin ulusal çıkarlarının, diğerinin çıkarları olmadan belirlenemediği durumlarda, iş birliği daha da önem arz ediyor" dedi.

Steinmeier, eylülde tüm yabancı misyon şefleriyle Rheinland Pfalz Eyaletini ziyaret edeceklerini sözlerine ekledi.