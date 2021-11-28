Bilgisayar tarafının en önemli çevrimiçi oyun satıcısı Steam yeni bir eş zamanlı kullanıcı rekoru kırdı.

Pandeminin başlamasıyla beraber Steam'in popülerliği de artmaya başlamış ve site ardı ardına rekorlar kırmaya başlamıştı. İlk yükseliş haberler i Steam'in 2018'deki 18,537,490 kişilik rekorunun 2020 Şubat'ında kırılmasıyla başlamıştı. Steam bu rekorla zirve oyuncu sayısını 300,000 artırarak 18,801,944'e çıkardı.

Ardından pandeminin güçlenmesi ve izole yaşamın daha da ön plana çıkmasıyla Steam giderek daha fazla kullanıcı kazanmaya başladı. 16 Mart tarihinde Steam 20 milyon kullanıcıya kadar yükseldi ve sadece bir hafta sonra bu sayı 2 milyon artarak 22 milyona çıktı. 2020'nin sonunda da değerler yeni zirveler yapmaya başlamış ve Steam Aralık ayında anlık 24.7 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapmıştı. Sonraki rekor ise 2021'in Şubat ayında 26.5 milyon kullanıcı ile gelmişti. Bilinen en son Steam kullanıcı rekoru ise Nisan ayında 26.9 milyon oyuncu ile ölçülmüştü. O günden bu yana Steam'den yeni rekor haberler i almıyorduk.

Steam'in bu sessizliği dün gelen yeni bir rekor haberiyle bozuldu. Site 27.1 milyonluk anlık kullanıcı sayısıyla yeni bir rekora imza attı. Bu kullanıcılardan 7.8 milyonuysa aktif olarak oyun oynamaktaydı. Oynanan oyunların arasındaysa ismi listelerden inmek bilmeyen CS: GO, Dota 2, Team Fortress 2 ve GTA V gibi hepimizin bildiği oyunlar bulunmakta. Bunların yanı sıra son zamanlarda çıkış yapan ve hızla popülerlilk kazanan Halo Infinite ve New World gibi isimlerde listedeki yerlerinden bize el sallıyor.

PUBG: NEW STATE Türkiye Lansman Partisi Gaming in Turkey İş Birliği ile Düzenlendi

Steam'in rekor haberler i artık oyuncular için bir rutin haline gelse de bu defaki rekor öncekilere kıyasla daha önemli bir yere sahip. Önceki rekorların kırılmasında COVID-19'un çok ağır bir etkisi varken bu defaki rekor için böyle bir durum söz konusu değil. Pandeminin zayıflamasına ve izole yaşamın da etkisini yavaş yavaş kaybetmesine karşın Steam'in yeni rekorlar kırabilmesi aslında sitenin ne kadar büyüdüğünü gösteriyor. Steam son zamanlarda kendisine kafa tutmaya çalışan rakiplerine karşı hala oyunu 1-0 ileride götürüyor ve bu durum uzunca bir süre de değişmeyecek gibi gözüküyor.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet