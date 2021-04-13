Steam satın alma geçmişini nerede bulabilirim?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Steam satın alma geçmişini nerede bulabilirim?

Tekmoloji - Haberler | Teknoloji
Steam satın alma geçmişini nerede bulabilirim?

Steam'de her oyun satın aldığınızda, satın alma ile ilgili tüm bilgiler kaydedilir ve bunlara erişmek için satın alma geçmişinizi açmanız gerekir. Bu yazıda, Steam satın alma geçmişini nerede bulacağınızı göstereceğiz.

Steam, piyasadaki oyunlar için favori platformlarda biridir. 25.000'den fazla oyun içeren çevrimiçi bir oyun platformudur. Platformun bazı harika avantajları var, bunlardan bazıları özel fırsatlar ve otomatik oyun güncellemeleri. Steam'de her oyun satın aldığınızda, satın alma ile ilgili tüm bilgiler kaydedilir ve bunlara erişmek için satın alma geçmişinizi açmanız gerekir. Bu yazıda, Steam satın alma geçmişini nerede bulacağınızı göstereceğiz.

Steam satın alma geçmişini burada bulabilirsiniz

Steam, birçok şeyi süper basit hale getirir ve aynı şey satın alma geçmişi için de geçerlidir. Ona eriştiğinizde, sahip olduğunuz içerik, ne zaman satın aldığınız ve satın alma işlemi için ne kadar para harcadığınız gibi önceki satın alma işlemlerinizle ilgili tüm bilgileri görebilirsiniz. Steam satın alma geçmişine şu şekilde erişebilirsiniz:

Bilgisayarınızda Steam uygulamasını açın

Steam ana sayfası açılacak

Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan Steam profil adınızı bulun

Adınızın yanındaki oka tıklayın

Bir açılır menü görünecektir

Şimdi "Hesap ayrıntıları" na tıklayın

Steam hesabınızı göreceksiniz

Mağaza ve Satın Alma Geçmişi bölümünde, "Satın Alma Geçmişini Görüntüle" yi bulun ve üzerine tıklayın.

Şimdi Steam'de yaptığınız önceki satın alımların listesini göreceksiniz.

Gördüğünüz gibi, Steam satın alma geçmişine erişmek çok fazla çaba gerektirmiyor. Sadece birkaç tık uzağınızda. Artık yaptığınız tüm satın alma işlemlerini, ne zaman yaptığınızı ve her biri için ne kadar ödediğinizi görebilirsiniz.

Kaynak: Tekmoloji

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Türker Ertürk Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Nur Sürer Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Steam satın alma geçmişini nerede bulabilirim? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:17:02. #1.15#
title