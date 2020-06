Steam Oyun Festivali: Yaz 2020 Başladı

Bu mevsimin önemli etkinliklerinden bir tanesi daha bizlerle. Steam Oyun Festivali: Yaz 2020, bugün itibarıyla başladı.

Festivalin tarihi ilk olarak 9 Haziran 2020 olarak duyurulmuştu. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaksızın ertelenmişti. Bunun büyük ihtimalle Birleşik Devletler'i karıştıran olaylardan dolayı olduğu düşünülüyor.

Steam Oyun Festivali: Yaz 2020, daha önceden The Game Awards 2019 şovundaki ve İlkbahar mevsimindeki festivallerin Yaz mevsimi versiyonu oluyor. Yine Geoff Keighley tarafından düzenlenen festival, 22 Haziran 2020 Pazartesi günü TSİ 20: 00 sıralarında son bulacak.

Steam Oyun Festivali: Yaz 2020'de Yüzlerce Demo Var!

Yeni bağımsız oyunların ön plana çıkartılması için düzenlenmiş olan bu festival süresince, seçilen bazı oyunların demolarını oynayabilecek ve bazı oyunların da kısa bölümlerini deneyebileceksiniz. Bu sefer kullanıcıların beğenisine sunulan demoların sayısının bir hayli fazla olduğunu söyleyelim. Öyle ki, dokuz yüzden fazla seçeneğiniz var. Diğer bir deyişle, önümüzdeki altı gün sizin için dolu dolu geçebilir.

Demoların haricinde, gerçekleştirilecek olan canlı yayınlar ve soru-cevap etkinlikleri kapsamında geliştiriciler ile irtibat kurabilmeniz mümkün olacak. İstek listenize eklediğiniz ve almadan önce denemeyi istediğiniz oyunların demoları yayınlanmış olabilir. Bu nedenle sayfaya bir göz atmanızda fayda var.

Festival sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Öne çıkan demolardan bazıları ise şöyle:

Desperados III

Destroy All Humans!

Everspace 2

Gestalt: Steam & Cinder

Ghostrunner

Gloomwood

Grounded

Haven

Iron Harvest

Solasta: Crown of the Magister

Stronghold Warlords

The Uncertain: Light At the End