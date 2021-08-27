Steam Deck'e lansmandan sonra yeni özellikler eklenecek

Valve'ın yeni konsolu Steam Deck için yapılan bir röportaj sırasında lider tasarımcılar, konsolun ilk sürümünden sonra yeni özellikler kazanacağını duyurdu.

Valve tasarımcıları Greg Coomer ve Lawrence Yang'e göre, yeni taşınabilir el konsolu Steam Deck, lansman sürecinden sonra güncellenecek. Bu güncellemeler ayrıca konsolun sahip olduğu mevcut özellikleri genişletecek ve ideal olarak onları kullanıcılar için daha sezgisel hale getirecek.

Lansman sonrasında yapılacak güncellemeler sisteme yeni özellikler ekleyecektir. Ayrıca, oyuncu geri bildirimlerinin ardından bazı güncellemelerin getirileceğini söylüyorlar. Test oyuncularından gelen geri bildirimler ise şu ana kadar olumlu oldu.

Konsolun çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklamamış olsa da, tahminler 2021'in Aralık ayını işaret ediyor. ABD'de çıkacak olan cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

VALVE STEAM DECK ÖZELLİKLERİ

Steam Deck, 7 inç 1280x800 piksek dokunmatik bir ekrana sahip olacak. Yerleşik ivmeölçer ile hareketli kontrol altyapısı sunan Valve, kullanıcılarına microSD üzerinden artırılabilir hafıza imkanı da sunuyor. Ayrıca konsol, SteamOS işletim sistemini kullanacak. Steam OS 3.0 versiyonunu kullanacak olan Steam Deck'in özellikleri şu şekilde;

İşlemci: AMD APU Zen 2 2,4 - 3,5 GHz

Ekran Kartı: AMD APU 8 RDNA 1.0 - 1,6 GHz

RAM: 16 GB LPDDR5

Depolama: 64 GB eMMC - 256 GB NVME SSD - 512 GB yüksek hızlı NVME SSD

Ekran: 1280x800 60 Hz Dokunmatik LCD

Pil: 40 WHr (Tam olarak kaç mAh olduğu açıklanmadı)

Steam Deck'in resmi internet sitesinde verilen bilgilere göre Valve'ın yeni taşınabilir konsolu, dokunmatik ekran, analog tuşlar, dokunmatik yüzeyler, kontrolcüler ve hatta klavye fare bile destekleyecek.

Tanıtılan bu özelliklere bakıldığında Steam Deck, potansiyel rakibi Nintendo Switch'ten çok daha yüksek bir performans sağlayacak gibi görünüyor.