Steam'de Bethesda oyunlarında %85'e varan büyük indirimler başladı!
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Steam'de Bethesda oyunlarında %85'e varan büyük indirimler başladı!

Steam'de Bethesda oyunlarında %85'e varan büyük indirimler başladı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Steam'de QuakeCon indirimleri başladı. Bethesda'nın sevilen birçok oyunu %85'e varan indirimler almış durumda.

Steam'de Bethesda oyunları şu anda %85'e varan fiyatlarla satın alınabiliyor. Stüdyonun sevilen çoğu oyunu kampanyaya dahil olmuş durumda.

TES, DOOM, Fallout, Wolfenstein ve Dishonored gibi birçok Bethesda oyunu QuekCon kampanyasıyla Steam'e indirime girdi.

Steam QuakeCon kampanyası 24 Ağustos'a kadar devam edecek. İndirimlerin bir kısmı 24 Ağustos'ta sona ererken bir kısmı ise 31 Ağustos'ta sona erecek. Başlıca indirime giren oyunları sizin için listeledik.

Steam QuakeCon kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BETHESDA OYUNLARI

  • The Elder Scrolls Online – Blackwood – 135,85 TL
  • The Elder Scrolls V: SKYRIM – 45,99 TL
  • The Elder Scrolls Online – 39,60 TL
  • DOOM Eternal – 49,75 TL
  • DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part Two – 72,00 TL
  • DOOM Eternal: The Ancient Gods – Part One – 44,50 TL
  • Fallout 4 – 43,60 TL
  • Dishonored 2 – 22,35 TL
  • Fallout 76 – 42,57 TL
  • Wolfenstein: Youngblood – 32,70 TL
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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