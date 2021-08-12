Steam'de Bethesda oyunlarında %85'e varan büyük indirimler başladı!

Steam'de QuakeCon indirimleri başladı. Bethesda'nın sevilen birçok oyunu %85'e varan indirimler almış durumda.

Steam'de Bethesda oyunları şu anda %85'e varan fiyatlarla satın alınabiliyor. Stüdyonun sevilen çoğu oyunu kampanyaya dahil olmuş durumda.

TES, DOOM, Fallout, Wolfenstein ve Dishonored gibi birçok Bethesda oyunu QuekCon kampanyasıyla Steam'e indirime girdi.

Steam QuakeCon kampanyası 24 Ağustos'a kadar devam edecek. İndirimlerin bir kısmı 24 Ağustos'ta sona ererken bir kısmı ise 31 Ağustos'ta sona erecek. Başlıca indirime giren oyunları sizin için listeledik.

Steam QuakeCon kampanyasına buradan ulaşabilirsiniz.

STEAM'DE İNDİRİME GİREN BETHESDA OYUNLARI