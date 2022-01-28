Steam, Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı! %90'a varan indirimler yer alıyor
Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Valve, 2022 için Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimi başladı. Önümüzdeki bir hafta boyunca devam edecek olan Ay Takvimi Yeni Yıl İndiriminde %90'a varan indirimler yer alıyor.
Steam'de yeni yılın ilk indirim haftası Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri ile geldi. Büyük yapımdan bağımsız oyunlara kadar birçok oyunda %90'a varan indirimler yer alıyor. Ayrıca Ay Takvimi Yeni Yıl indirimine özel Steam'de her gün ücretsiz sohbet çıkartması da veriliyor.
Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri 3 Şubat saat 21:00'e kadar devam edecek.
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STEAM AY TAKVİMİ YENİ YILINDA İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR
- FIFA 22 – 419,99 TL yerine 167,99 TL
- Cyberpunk 2077 – 249,00 TL yerine 124,50 TL
- Forza Horizon 5 – 299,00 TL yerine 269,10 TL
- Forza Horizon 4 – 92,00 TL yerine 30,36 TL
- The Elder Scrolls Online – 99,00 TL yerine 29,70 TL
- Rainbow Six Siege – 89,00 TL yerine 35,60 TL
- Rust – 208,00 TL yerine 139,36 TL
- Days Gone – 279,00 TL yerine 167,40 TL
- GTFO – 179,00 TL yerine 143,20 TL
- It Takes Two – 279,99 TL yerine 139,99 TL
- Red Dead Redemption 2 – 299,00 TL yerine 149,50 TL
- Resident Evil Village – 279,00 TL yerine 139,50 TL
Steam'in Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.