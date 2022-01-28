Steam, Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı! %90'a varan indirimler yer alıyor - Haberler
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Steam, Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı! %90'a varan indirimler yer alıyor

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
 - Güncelleme:
Steam, Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı! %90'a varan indirimler yer alıyor

Valve, 2022 için Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimi başladı. Önümüzdeki bir hafta boyunca devam edecek olan Ay Takvimi Yeni Yıl İndiriminde %90'a varan indirimler yer alıyor.

Steam'de yeni yılın ilk indirim haftası Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri ile geldi. Büyük yapımdan bağımsız oyunlara kadar birçok oyunda %90'a varan indirimler yer alıyor. Ayrıca Ay Takvimi Yeni Yıl indirimine özel Steam'de her gün ücretsiz sohbet çıkartması da veriliyor.

Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri 3 Şubat saat 21:00'e kadar devam edecek.

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STEAM AY TAKVİMİ YENİ YILINDA İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

  • FIFA 22 – 419,99 TL yerine 167,99 TL
  • Cyberpunk 2077 – 249,00 TL yerine 124,50 TL
  • Forza Horizon 5 – 299,00 TL yerine 269,10 TL
  • Forza Horizon 4 – 92,00 TL yerine 30,36 TL
  • The Elder Scrolls Online – 99,00 TL yerine 29,70 TL
  • Rainbow Six Siege – 89,00 TL yerine 35,60 TL
  • Rust – 208,00 TL yerine 139,36 TL
  • Days Gone – 279,00 TL yerine 167,40 TL
  • GTFO – 179,00 TL yerine 143,20 TL
  • It Takes Two – 279,99 TL yerine 139,99 TL
  • Red Dead Redemption 2 – 299,00 TL yerine 149,50 TL
  • Resident Evil Village – 279,00 TL yerine 139,50 TL

Steam'in Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Rainbow Six Extraction, Red Dead Redemption, Forza Horizon 4, Forza Horizon 5, cyberpunk 2077, Resident Evil, Forza Horizon, FIFA 2022, Steam, Rust, Gamegar, Güncel, Haber

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