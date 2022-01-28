Steam, Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri başladı! %90'a varan indirimler yer alıyor

Steam'de yeni yılın ilk indirim haftası Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimleri ile geldi. Büyük yapımdan bağımsız oyunlara kadar birçok oyunda %90'a varan indirimler yer alıyor. Ayrıca Ay Takvimi Yeni Yıl indirimine özel Steam'de her gün ücretsiz sohbet çıkartması da veriliyor.

Steam Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri 3 Şubat saat 21:00'e kadar devam edecek.

STEAM AY TAKVİMİ YENİ YILINDA İNDİRİME GİREN BAŞLICA OYUNLAR

FIFA 22 – 419,99 TL yerine 167,99 TL

– 419,99 TL yerine Cyberpunk 2077 – 249,00 TL yerine 124,50 TL

– 249,00 TL yerine Forza Horizon 5 – 299,00 TL yerine 269,10 TL

– 299,00 TL yerine Forza Horizon 4 – 92,00 TL yerine 30,36 TL

– 92,00 TL yerine The Elder Scrolls Online – 99,00 TL yerine 29,70 TL

– 99,00 TL yerine Rainbow Six Siege – 89,00 TL yerine 35,60 TL

– 89,00 TL yerine Rust – 208,00 TL yerine 139,36 TL

– 208,00 TL yerine Days Gone – 279,00 TL yerine 167,40 TL

– 279,00 TL yerine GTFO – 179,00 TL yerine 143,20 TL

– 179,00 TL yerine It Takes Two – 279,99 TL yerine 139,99 TL

– 279,99 TL yerine Red Dead Redemption 2 – 299,00 TL yerine 149,50 TL

– 299,00 TL yerine Resident Evil Village – 279,00 TL yerine 139,50 TL

Steam'in Ay Takvimi Yeni Yıl indirimleri sayfasına gitmek için buraya tıklayınız.