Steam anketi açıklandı! İşte en popüler ekran kartları

Altı sene önce piyasaya sürülen bir ekran kartı Steam'de hala en popüler ekran kartları arasında zirvede duruyor. Birçok kullanıcının tercihi NVIDIA GeForce GTX 1060, Steam'de yapılan Şubat 2022 Steam Donanım ve Yazılım Anketi'nde NVIDIA GeForce GTX 1060 tüm ekran kartları arasında en üst sırada yer aldı.

Steam'de oluşturulan anket sonucuna göre giriş seviyesinin ve orta sınıf ekran kartlarının piyasada ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. NVIDIA'nın xx50 ve xx60 ekran kartları en üst noktaların çoğunu kaplıyor. GeForce RTX 3060'ın öncekilerin çok altında kalmasına rağmen pazarda değer kazandığı gözüküyor.

Yapılan donanım anketinde ise AMD ekran kartları 17. sıradan itibaren başlamaktadır. Listede 17. Sırada AMD Radeon RX 580 bulunurken 22. sırada ise AMD Radeon RX 570 ekran kartı bulunuyor. Listenin ilk 16 sırasında NVIDIA GeForce RTX ve GTX serileri bulunuyor.