Starlink nedir? Starlink uyduları nedir? SpaceX Starlink uyduları
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Starlink nedir? Starlink uyduları nedir? SpaceX Starlink uyduları

Elon Musk'ın müjdesini verdiği ucuz ve erişimi kolay internet için harekete geçildi. Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi Dünya yörüngesine 4 bin 425 adet Starlink adını verdiği uydu gönderiyor. Starlink uydusu hakkında detaylar haberimizde.

Starlink nedir? Starlink uyduları nedir? SpaceX Starlink uyduları
30.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:01

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in geliştirdiği Starlink uyduları, erişimi kolay ve ucuz internet sunmayı amaçlayan projedir. Diğer uydulara oranla daha alçak seyreden Starlinkler, ufo ile karıştırılabiliyor. İlk etapta 12 bin, sonrasında da 42 bin uydu gönderilmesi planlanıyor.

STARLİNK UYDULARI NEDİR?

Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takımyıldızıdır. yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan meydana gelecek. Firma ayrıca bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uyduları ise ordulara satmayı da planlamaktadır.

Şirket, 2019 yılı Kasım ayı itibarıyla 122 uyduyu konuşlandırdı. Nisan ayından itibaren her iki haftada bir gerçekleştirilecek fırlatmalarda, fırlatma başına 60'dan fazla uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. 2020 yılının ortalarına doğru toplam 12.000 uydu konuşlandırıp sonrasında bu oranın 42.000'e çıkarılması planlanıyor.

UZAY ÇÖPLÜĞÜNE NEDEN OLABİLİR

Uyduların ticari olarak kullanılmasına 2020 yılında başlanabileceği öngörülüyor. Diğer yandan bir anda bu kadar fazla uydunun gönderilmesi gökbilimciler tarafından, olumsuz etkilerin olacağı endişesiyle tepkiyle karşılandı ve uzay çöplüğüne yol açacağı düşünüldü.

Starlink nedir? Starlink uyduları nedir? SpaceX Starlink uyduları

Uydu takımyıldızın tasarlanması, inşa edilmesi ve konuşlandırılması için on yıllık sürenin gerektiği tahmin ediliyordu. Ürünün geliştirilmesine 2015 yılında başlandı ve 2018 yılı Şubat ayında ilk iki prototip uydu test uçuşu ile denendi. İkinci test uyduları seti ve ilk büyük çaplı konuşlandırma 60 adet küçük uydu barındırıyordu ve bu uçuş 24 Mayıs 2019 (UTC) tarihinde yapıldı. Starlink araştırma, geliştirme, üretim ve yörünge kontrol operasyonlarının tamamı Redmond, Washington'da bulunan SpaceX uydu geliştirme tesislerinde yapılıyor.

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