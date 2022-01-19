Stardew Valley geliştiricileri aynı anda birden fazla oyun geliştirdiğini duyurdu - Haberler
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Stardew Valley geliştiricileri aynı anda birden fazla oyun geliştirdiğini duyurdu

Stardew Valley geliştiricileri aynı anda birden fazla oyun geliştirdiğini duyurdu
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Stardew Valley'in geliştiricisi Erin "ConcernedApe" Barone, geçtiğimiz aylarda Haunted Chocolatier'i geliştirdiğini duyurdu. Barone'un geliştirmekte olduğu yeni bir oyunu daha olduğu ortaya çıktı.

Stardew Valley geliştiricisi Barone, halihazırda geliştirilmekte olan Haunted Chocolatier'ın yanı sıra adını belirtmediği başka bir oyun üzerinde daha çalıştığını duyurdu.

Barone, yaptığı bir röportajda yeni bir proje üzerinde çalıştığını açıkladı, ancak bu gizemli oyunun ne olacağı hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı. Barone, "bir sonraki büyük indie hitini yapmaya çalışmadığını" belirtiyor. "Neredeyse oyunun takma adıyla yayınlanmanın ilginç olabileceğini düşünüyordum ve insanlar benim olduğumu bile bilmiyorlar. Gerçekten kendi değeriyle başarılı olup olmadığını görmek istiyordum, ancak bunun biraz ikiyüzlü olduğunu düşündüğüm için bunu yapmayacağım." sözlerine yer verdi.

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Stardew Valley geliştiricisi, yeni oyunundan bahsetmese de yeni yılın ilk gününde geliştirmekte olduğu ikinci oyunu Haunted Chocolatier'den iki adet yeni ekran görüntüsü paylaştı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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