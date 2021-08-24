Stardew Valley espor dünyasına 40 bin dolarlık ödül havuzlu bir turnuva ile giriyor
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Stardew Valley espor dünyasına 40 bin dolarlık ödül havuzlu bir turnuva ile giriyor

Stardew Valley espor dünyasına 40 bin dolarlık ödül havuzlu bir turnuva ile giriyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

İlginç bir espor adımı Stardew Valley'den geliyor.

Hem kendisi hem de geliştirme hikayesi ile birlikte oyuncuların gönlünü çalan Stardew Valley, oldukça ilginç bir adım ile gündemimize geliyor. 2016'da yayınlanan rol yapma oyunu, toplamda 40 bin dolarlık bir ödül havuzu ile dünyasına giriş yapıyor.

PC Gamer'ın haberine göre UnsurpassableZ isimli yayıncı işbirliğinde oyunun en özverili oyuncularından bazılarından oluşan dört takım kafa kafaya yarışacak.

UnsurpassableZ, yarışmayı açıklayan söylemlerde bulunduğu bir videoda Stardew Valley'in tüm farklı bölgelerini keşfetmeye imkan sağlayan 100'den fazla farklı zorluk olacağını ve her birinin zorluğuna göre farklı sayıda puan kazandıracağını söyledi.

4 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinliğe 4 takım ve toplamda 16 yayıncı katılacak. Turnuva hem UnsurpassableZ'nin Twitch kanalında hem de katılımcı yayıncıların kanalı üzerinden takip edilebilir olacak.

Kaynak: Playerbros

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