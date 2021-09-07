Stardew Valley 15 milyon adet satış yaptı
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Stardew Valley 15 milyon adet satış yaptı

Stardew Valley 15 milyon adet satış yaptı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

Stardew Valley'in başarı hikayesi devam ediyor, son iki yılda beş milyondan fazla oyuncu katıldı ve 15 milyon adet barajını aştı.

Oyunun web sitesindeki basın sayfasında piyasaya sürüldüğünden beri dünya çapında 15 milyondan fazla kopya satıldığını belirtiyor. 2016 yılında piyasaya sürülen Stardew Valley'in hala son derece iyi satıldığı anlamına geliyor.

Geliştirici Eric Barone, oyunun kaç kopya sattığını en son 2020 Ocak tarihinde 10 milyon adet olarak açıklamıştı. Bu da iki yıla yakın sürede Stardew Valley'in 5 milyon adet satış yaptığını gösteriyor.

Bu satışların birçok platformdan geldiğini de belirtmek gerekir. Stardew Valley: Android, Nintendo Switch, MacOS, PlayStation 4, iOS, Xbox One, Microsoft Windows, PlayStation Vita gibi platformlarda mevcuttur.

STARDEW VALLEY'İN TARİHİ

Stardew Valley, oyun tasarımcısı Eric Barone tarafından ConcernedApe takma adıyla çıktı. Solo olarak geliştirmekle geçirdiği dört yıl boyunca, oyunun müziğini, sanatını, programlamasını ve tasarımını üretmek için gerekli becerileri öğretti. Oyun 26 Şubat 2016'da PC'de piyasaya sürüldü ve iki ay içinde 1 milyon kopya satıldı. Birkaç ay içinde oyun, Desteği Mac ve Linux'a genişletti, Aralık 2016'da Xbox One ve Playstation 4'te, 2017'nin sonlarında Nintendo Switch'te ve Ekim 2018'de iOS'ta piyasaya sürüldü. İlki yeni çiftlik haritaları, evlilik seçenekleri ve içerik ekleyen, ikincisi desteklenen dilleri Almanca, İspanyolca, Brezilya Portekizcesi, Rusça, Japonca ve Basitleştirilmiş Çince içerecek şekilde genişleten üç büyük yayın sonrası güncelleme oldu. En son güncelleme, Chucklefish programcısı Tom Coxon tarafından kodlanan ağ ile Çok Oyunculu işlevselliği ekledi. Piyasaya saildiklerinden bu yana, oyun dünya çapında 15 milyondan fazla kopya sattı.

Gündem Editörü - Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü
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