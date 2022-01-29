Star Wars'un iptal edilen oyunundan Boba Fett görüntüleri paylaşıldı

LucasArts'ın geliştirdiği ve 2013 yılında iptal edilen aksiyon macera oyunu Star Wars 1313, o zamanın geçmiş Star Wars video oyunlarına kıyasla daha olgun ve yenilikçi bir oyun olacaktı.

Nisan 2013'te The Walt Disney'ninStar Wars 1313 de dahil olmak üzere tüm LucasArt projelerinin gelişimini durdurmasıyla oyunun yüzüne bir daha bakılmadı. LucasArt temsilcisi, Star Wars 1313'ün dışarıdan bir stüdyo ile lisans anlaşması yapılması taktirde oyunun yeniden geliştirilebileceğini belirtti, ancak o zamana kadar Star Wars 1313 askıya alındı.

Star Wars 1313, Boba Fett'in yetişkin zamanlarında geçmesi planlanıyordu. Courscant gezegeninin 1313. Seviyesi olarak bilinen yer altı bölgesindeki kötü medeniyetten gitmeye çalışmaktadır.

Paylaşılan ilk klipte Boba Fett'in Courscant gezegeninin kalabalık sokaklarında yürüdüğü bir sahne gözükürken ikinci klipte ise çatıların üstünde ödül avcılığı yaparken hedefini yakalamaya çalışıyor.

ilk olarak E3'te duyurulan Star Wars 1313'ün 6 dakikalık bir demosu da paylaşılmıştı buraya tıklayarak E3'te yayınlanan Star Wars 1313 demosunu izleyebilirsiniz.

STAR WARS 1313 BOBA FETT OYNANIŞ FRAGMANI