Star Wars: Son Jedi filmi oyuncuları kim? Star Wars: Son Jedi konusu, oyuncuları ve Star Wars: Son Jedi özeti!
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Star Wars: Son Jedi filmi oyuncuları kim? Star Wars: Son Jedi konusu, oyuncuları ve Star Wars: Son Jedi özeti!

Star Wars: Son Jedi filmi oyuncuları kim? Star Wars: Son Jedi konusu, oyuncuları ve Star Wars: Son Jedi özeti!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Star Wars: Son Jedi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Star Wars: Son Jedi konusu, özeti ve Star Wars: Son Jedi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Star Wars: Son Jedi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Star Wars: Son Jedi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Star Wars: Son Jedi filmini izleyecek olanların merak ettiği Star Wars: Son Jedi konusu nedir, Star Wars: Son Jedi oyuncuları kimler ve Star Wars: Son Jedi özeti gibi konuları inceliyoruz.

STAR WARS: SON JEDİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rey, efsanenin ikinci bölümünde de Finn, Poe ve Luke Skywalker ile destansı yolculuğuna devam ediyor.

Filmde Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill, Domhnall Gleeson, Carrie Fisher, Laura Dern, Oscar Isaac, Gwendoline Christie ve Lupita Nyong'o gibi birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Rian Johnson oturuyor.

STAR WARS: SON JEDİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega

Tür: Aksiyon, Macera, Fantastik

Yapım Yılı: 2017 (150 dk)

Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2017 Çarşamba

Senaryo: Rian Johnson, George Lucas

Yapımcı Firma: Bad Robot, Lucasfilm

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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