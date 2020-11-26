Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
26.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:58
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı.
Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı isimli dizideki bir sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.
Paylaşılan sahnede adamın kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.
İşte kanalın resmi hesabından yapılan o paylaşım;
Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları: