Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
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Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi "En güzel an" etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

26.11.2020 09:37 | Son Güncelleme: 26.11.2020 09:58

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide bir kadının bıçaklanarak öldürüldüğü sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması büyük tepki topladı.

Başrollerini Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaştığı Sefirin Kızı isimli dizideki bir sahnenin #EnGüzelAn etiketiyle paylaşılması sosyal medya kullanıcılarını ayağa kaldırdı.

Paylaşılan sahnede adamın kadını bıçaklayarak öldürdüğü görülüyor. Sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çeken paylaşımın bir süre sonra silinmesi dikkat çekti.

İşte kanalın resmi hesabından yapılan o paylaşım;

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Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Paylaşıma gelen tepkilerden bazıları:

Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Star TV'nin bir kadının bıçaklandığı sahneyi 'En güzel an' etiketiyle paylaşması sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Haber Yorumları (5)
RADYOCU İSMAİL: Ne kadar iğrenç ve vahşi görüntü derhal bu rezil görüntüye. Müdahale edilmeli
Cevap Yaz Yayından Kaldır
OGUZ: cok akıllıca nilletin tepki verecegini bildikleri için etiketliyorlar ne olursa olsun yine bakmam baktıramazsınız bana bu diziyi
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
YUHLAYICI: yuh
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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500
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