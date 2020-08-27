STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyogr
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STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyogr

STAR TV ana haberleri sunucu vatandaşların merak konusu oldu. Peki, STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? İşte, STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyografisi!

STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyogr
27.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.08.2020 15:40

Gündemi STAR TV ana haberleri ile takip edenler ekranda gördükleri STAR TV ana haber sunucusu hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyografisi nedir? STAR TV ana haber sunucusu kimdir?

STAR TV ANA HABER SUNUCUSU KİMDİR?

STAR TV ana haber bültenini Nazlı Çelik sunmaktadır.

STAR TV ANA HABER SUNUCUSU NAZLI ÇELİK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum tarihi: 20 Eylül 1977

Kaç yaşında: 42yaşında

Nereli: İstanbul

Eğitim: Emerson Koleji

YAŞAMI

1977 senesinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar Star Haber'i sunduğu kısa zamanlarda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

ÇALIŞTIĞI TV KANALLARI

• 1999-2005: NTV

• 2005-: Star TV

PROGRAMLARI

• 1999: Seçim 1999 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 1999-2005: NTV Haber (NTV)

• 2002: Seçim 2002 (NTV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2004: Seçim 2004 (NTV) (Erdoğan Aktaş ve Bahar Feyzan ile birlikte)

• 2005-2006: Nazlı Öztarhan ile Gece Haberleri (Star TV)

• 2006: Kırmızı Koltuk (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2006-2008: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

• 2007: Türkiye'nin Seçimi 2007 (Star TV) (Erdoğan Aktaş ile birlikte)

• 2008-2011: Haftasonu Haberleri (Star TV)

• 2011-halen: Star TV Ana Haber Bülteni (Star TV)

• 2014: Nazlı Çelik ile Star'da Seçim 2014 (Star TV)

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Şu an buradasınız: STAR TV ana haber sunucusu kimdir? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik kaç yaşında, nereli? STAR TV ana haber sunucusu Nazlı Çelik hayatı ve biyogr - İstanbul
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