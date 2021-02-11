Star TV Akrep canlı izle! Akrep 10. yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 9. son bölüm full kesintisiz izle!
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Star TV Akrep canlı izle! Akrep 10. yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 9. son bölüm full kesintisiz izle!

11.02.2021 19:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 19:22
Star TV Akrep canlı izle! Akrep 10. yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep 9. son bölüm full kesintisiz izle!

Bu hafta 10. bölümüyle ekranlara gelecek olan Akrep dizisi bundan sonra Perşembe günleri ekranlarda olacak! Akrep yeni bölüm canlı izle Star TV! Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? Akrep son bölüm full kesintisiz izle!

Akrep dizisi, her Perşembe saat 20:00'da Star TV ekranlarında yer alıyor. Başrollerinde Demet Akbağ, Evrim Alasya ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Akrep dizisi bu hafta 10. bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Akrep yeni bölümde neler olacak? Akrep son bölümde neler oldu? İşte Star TV Akrep yeni bölüm canlı izleme linki ve Akrep son bölüm full kesintisiz tek parça izleme linki!

AKREP SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

STAR TV AKREP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

Ferda'nın cinayetin ardından gizlice çektiği ve Aras'ın Berna'yı suya attığı görüntüleri içeren harici disk Perihan'ın adeta kara kutusu olan, Hacer'in eline geçer. Hacer'in görüntüleri izlediğini fark eden Ferda onu tehdit etmeye çalışsa da Hacer'in farklı planları vardır. Ne Ferda'ya pabuç bırakacak ne de Perihan'ı üzmesine izin verecektir! Köşeye sıkışan Ferda, sonraki adımını planlarken; Fikret'in de cinayetle ilgili bir görgü tanıdığına ulaştığını öğrenerek iki ateş arasında kaldığını fark eder.

Duru'nun, babası ve teyzesi arasındaki ilişkiyi öğrenmesi Ferda'nın tüm cephelerde köşeye sıkışmasına ve paniklemesine sebep olur. Gerçeği öğrenen Duru, Merve'ye hesap sorarak bu ilişkiden haberi olup olmadığını sorgular. Kızını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Ferda, gözünü karartarak elindeki tüm kozları masaya sürer.

Ferda, tüm cephelerde köşeye sıkışmışken Perihan'ın kendisine karşı kurduğu plandan tümüyle habersizdir. Perihan, ikisinin bir şeyler bildiğinden emin harekete geçer! Bir yandan da asla kızım olarak kabul etmeyeceğim dediği Ferda'nın terk ettiği kızı Ayşem üzerine kurduğu planı tıkır tıkır işlemektedir.

Fikret ise görgü tanığını kullanarak cinayetin ortaya çıkmasına çabalarken büyük bir şok yaşar.

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