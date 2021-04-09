Star Seni Çok Bekledim yeni bölüm canlı izle! Seni Çok Bekledim canlı izleme linki!

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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, dedesinin şüpheli ölümü üzerine araştırmalarına devam ederken öğrendiği gerçeğin ağırlığını yaşamaktadır. Ayliz'le arasında sır kalmasını istemez ama gerçekleri söylemek kolay değildir. Kadir evde yaşanan sarsıcı olayların da etkisiyle Cemal'le karşı karşıya gelir. Artık birkaç cephede birden savaşmak zorundadır.

Ayliz ve Kadir, ailelerinin geleceği için planlar yaparken Ayliz aldığı bir haberin etkisiyle şok geçirir. Ayliz için bu durumu atlatmak da Kadir'le paylaşmak da kolay olmayacaktır.

Kadir, Cemal'i evden uzaklaştırmak için kararlıdır. Ancak Cemal, Mihre ve Ayliz'i tarafına çekmeyi başararak Kadir'e karşı hamle yapar. Öte yandan Kadir, hiç aklına gelmeyecek bir gerçekle yüzleşmek üzeredir.

Meryem, Erol'a olanlardan sonra Selo ile yaptığı plandan pişmanlık duymaya başlar. Kendini affettirmek için ne yapması gerektiğini düşünürken tüm hayatını değiştirecek kötü bir haber alır.

SENİ ÇOK BEKLEDİM CANLI İZLE (20.00)



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SENİ ÇOK BEKLEDİM SON BÖLÜM İZLE!

