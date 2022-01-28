Star Haber CANLI izle! 28 Ocak Star Haber izle! Star Ana Haber canlı izleme linki! STAR TV canlı izle!

Sunuculuğunu Nazlı Çelik'in yaptığı, Star Haber canlı yayınlarıyla hafta içi her akşam saat 19.00'da başlıyor. İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Star Haber canlı izleme linkini araştırıyor. Star Haber CANLI izle! 28 Ocak Star Haber canlı izle! Star Haber'>haberizle! Star Haber canlı izle! Star Ana Haber canlı izleme linki! Star TV canlı izle! İşte haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Star Haber, yeni bölümleriyle canlı olarak hafta içi her gün saat 19.00'da Star TV'de ekrana geliyor.

STAR HABER SUNUCUSU KİM?

Star Haber Nazlı Çelik'in sunumuyla ekrana geliyor.

STAR HABER CANLI YAYIN İZLE!

NAZLI ÇELİK KİMDİR?

1977 senesinde İstanbul'da doğdu. Doğuş Holding'in yöneticilerinden Yücel ve Semra Çelik'in kızıdır. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da, lise eğitimini ise İsviçre'de bir yatılı okulda tamamladı. ABD'nin Boston şehrinde Emerson College'da hem televizyon hem psikoloji alanında eğitim gördü. 1999 yılında Türkiye'ye döndü. NTV Haber'de polis adliye muhabirliği yaptı. 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak Beyaz Saray ve Pentagon gezilerini içeren bir eğitim gördü. 2005 yılında Erdoğan Aktaş'la beraber Kenan Işık döneminde Star TV'ye geçti ve 2006 yılından beri Star Haber'i sunuyor. 2008 yılında Uğur Dündar'ın Star Haber'i sunduğu kısa zamanda muhabirlik yapmıştır. Ardından Murat Çelik Star TV'den ayrıldıktan sonra muhabirliği bıraktı ve Hafta Sonu Haberleri sundu. 2011 yılında Uğur Dündar, Star Haber'i bıraktıktan sonra hafta içi haberciliğine geri döndü.

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