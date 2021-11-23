Star Citizen Daha Şimdiden 400 Milyon Dolarlık Kitle Fonlamasına sahip

Duyurusunun üzerinden 9 yıl geçmiş olan Star Citizen, şuan tam olarak 400 milyon Dolar topladı.

Bilmeyenler için Star Citizen geliştirilmekte olan çok oyunculu bir uzay ticareti ve savaş simülasyonu oyunudur. Oyun, Microsoft Windows için Cloud Imperium Games tarafından geliştirilmektedir.

Star Citizen ilk olarak 2012'de hayatına bir Kickstarter projesi olarak başlamıştı. Çıkış tarihi defalarca değiştirilen oyunun ismi de değiştirilip, Star Citizen yapılmıştı. Ortalama olarak 9 yıldır çıkması beklenen bu oyun, 2018 yılında destekçileri için serbest uçuş etkinliği düzenledi. 2018 'de henüz resmi olarak piyasaya çıkmamış olan bu oyun tam olarak 2,121,229 destekçisi sayesinde 200 milyon dolardan fazla finans sağlayan oyun olarak rekor kırmıştı.

2018'de yaptığı bu kitle fonlamasından sonra kendi sitesi üzerinden para toplamaya hala devam eden Star Citizen, günümüz 2021 itibarıyla toplam 400 milyon dolar kitle fonuna ulaştı.

Star Citizen'nin geçtiğimiz günlerde sadece bir günde 800 bin dolardan fazla bağış aldığı da rapor edilmiş.

Oyun umarım çıktığında (tabii çıkarsa) biz oyunculara bir Cyberpunk 2077 faciası daha yaşatmaz. Bu kadar uzun süreç ve bu kadar büyük bütçeyle umarım beklentileri aşağıda bırakmaz. Tabii bu yapımın nasıl sonuçlanacağını bize zaman gösterecek

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