STAR Benim Hayatım canlı izle! Benim Hayatım 4. yeni bölüm canlı izle! STAR Benim Hayatım son bölüm izle, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BENİM HAYATIM 4. BÖLÜM ÖZETİ

Bekir tarafından aldatıldığını öğrenen Handan, büyük bir şok yaşar... Yadigar'ın bu durumu öğrenmesi Heves'in ölümü demektir. Kusursuz bir cinayet planı kuran Heves ve Bekir herkese büyük bir kabus yaşatır. Ancak Handan gitmeden evvel bir plan yapmıştır. Bu da Hayat'ın ve herkesin yaşamını değiştirecektir.

BENİM HAYATIM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılmaz'ı vuran Ökkeş'in infazı yanarsa on yıl hapis yatacaktır. Hayat babasını kurtarabilmek için Yılmaz'la görüşür. Yılmaz canını kurtaran Hayat'a öldüğü takdirde bütün mal varlığını bağışlayacaktır. Bunu öğrenen Şaheste Hayat'dan kurtulmak için Hakkı'yı tekrar devreye sokar. Handan'ın desteğiyle Ökkeş ve ailesi yurt dışına kaçmaya karar verir. Ancak işini sağlama alan Yılmaz, Yadigar'a gerekli talimatı vermiştir.

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Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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