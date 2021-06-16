STALKER 2 sistem gereksinimleri Steam'de açıklandı! STALKER 2 çıkış tarihi ne zaman?
Stalker 2, E3'te detaylandırılan oyunlardan biri oldu. Oyunun duyurulmasının üzerinden çok uzun zaman geçti, ancak nihayet Steam'de hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. STALKER 2 çıkış tarihi ne zaman? sorusu da sıkça aratılan başlıklar arasında yer alıyor. STALKER 2 hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.
Stalker 2'nin sistem gereksinimleri, oldukça gelişmiş özellikler istiyor diyebiliriz. Oyunu önerilen özelliklerde çalıştırmak istiyorsanız en az bir RTX 2070'e ihtiyacınız olacak, umalım ki grafik kartları 10 ay sonra altın tozu gibi olmasın. Ayrıca, GSC Game World'ün optimal bir deneyim için hem minimum hem de önerilen özellikler için bir SSD önerdiğini belirtmekte fayda var. Oyun ayrıca 150GB, bu yüzden söz konusu SSD'de biraz yer açmak isteyebilirsiniz.
STALKER 2 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?
Oyunun çıkış tarihi 28 Nisan 2022 olarak duyuruldu.
STALKER 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
STALKER 2 minimum sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X/ Intel Core i5-7600K
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB/ NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD
STALKER 2 önerilen sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X/ Intel Core i7-9700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB/ NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB/ NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Depolama: 150 GB kullanılabilir alan
- İlave Notlar: SSD