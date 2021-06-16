STALKER 2 sistem gereksinimleri Steam'de açıklandı! STALKER 2 çıkış tarihi ne zaman?

Stalker 2, E3'te detaylandırılan oyunlardan biri oldu. Oyunun duyurulmasının üzerinden çok uzun zaman geçti, ancak nihayet Steam'de hem minimum hem de önerilen sistem gereksinimleri açıklandı. STALKER 2 çıkış tarihi ne zaman? sorusu da sıkça aratılan başlıklar arasında yer alıyor. STALKER 2 hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.