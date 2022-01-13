Stalker 2 ertelendi! yeni tarih Aralık 2022

Stalker 2 ertelendi. Yapımcılar, serinin yeni oyunu Stalker 2: Heart of Chernobyl'i 8 Aralık 2022'ye erteleme kararı aldı.

Yapımcılığını Ukraynalı GSC Game World'ün üstlendiği, post-apokaliptik RPG shooter ögelerini başarıyla harmanlayan S.T.A.L.K.E.R serisi Stalker 2: Heart of Chernobyl oyununu duyurduğundan beri oyuncuların odağındaydı. Serinin 4. oyunu olacak olan Heart of Chernobyl, gizemlerle dolu kıyamet sonrası Chernobyl'e geri dönmeyi ve bizi bölgenin korkusuz Stalkerlarıyla tekrar tanıştırmayı amaçlıyor. Ancak ne yazık ki yakın zamanda yapılan bir açıklamayla, oyunun çıkış tarihinin erteleneceği duyuruldu.

STALKER 2 ERTELENDİ!

GSC Game World yaptığı bir açıklama ile Stalker 2: Heart of Chernobyl'in 8 Aralık 2022'ye ertelendiğini açıkladı.

GSC Game World oyunun ertelenmesi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vizyonumuzu gerçekleştirmek ve oyunu istenen seviyeye ulaştırmak için bu yedi aylık ek geliştirmeye ihtiyacımız var." dedi. "Stalker 2, GSC tarihindeki en büyük proje. Böyle bir proje kapsamlı testler ve cilalama gerektiriyor. Bu yüzden geliştirmenin gerektiği kadar uzun sürmesi gerektiğine inanıyoruz."

Ertelenen oyunun sistem gereksinimlerini de yazımızda bulabilirsiniz. Böylece çıkmasına 1 yıldan az kalmış oyunu, eğer bilgisayarınız da kaldırıyorsa, daha büyük heyecanla bekleyebilirsiniz!

Stalker 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Stalker 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X | Intel Core i5-7600K

RAM: 8GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 580 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

Depolama: 150GB

Stalker 2 Önerilenler Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X | Intel Core i7-9700K

RAM: 16GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB

Depolama: 150GB

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet