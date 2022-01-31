"Stalingrad Gibi Olur"

Ukrayna'nın Rusya sınırında gergin bir bekleyiş var. Ukrayna askerleri olası bir Rus işgaline karşı tetikte. O askerlerden biri de 50 yaşındaki Rustam. Rustam ülkesine tehdit sona erene kadar asker olarak kalacağını belirtiyor. Rustam, Rusya'nın saldırıya geçmesi halinde durumun Ruslar için Stalingrad'daki gibi olacağını söylüyor. Rustam, bütün Ukrayna'nın Stalingrad olacağını belirtiyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman orduları o zamanki Sovyetler Birliği karşısında Stalingrad'da mağlup olmuştu. Birçok uzman bunun İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştirdiği belirtiyor.

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