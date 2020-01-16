Stajyer nasıl yazılır? TDK'ya göre stajer mi, stajyer mi?

16.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40

Stajer kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Stajer nasıl yazılır? Stajer mi, tespih mi? TDK'ya göre stajer kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

STAJER NASIL YAZILIR? STAJYER Mİ, STAJER Mİ?

Stajer nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "stajyer" şeklindedir.

Stajer: Yanlış

Stajyer: Doğru