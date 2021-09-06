Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
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Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar

Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan 4 stajyer avukat yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Erzincan Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan 4 stajyer avukat yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Stajyer avukatlar Ömer Faruk Altay, Ayşenur Çukadar, Ebrar Seven ve Elif Duran başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamelerini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk'ten aldı.

Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; "Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Kendisine sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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