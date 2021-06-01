STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
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STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden stajyer avukat Berrin Akça, tabutuna örtülen cübbe ve duvakla son yolculuğuna uğurlandı.

ŞANLIURFA'da, 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşüp, hayatını kaybeden stajyer avukat Berrin Akça, tabutuna örtülen cübbe ve duvakla son yolculuğuna uğurlandı. Perşembe günü nişanlanacak olan Akça'nın bu nedenle temizlik yaparken düştüğü belirtildi.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça, dün 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını sildikten sonra halı silkelerken dengesini kaybedip beton zemine düştü. Komşularının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Akça, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Berrin Akça için bugün öğle vakti Eyyübiye Mahallesindeki Miskinler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tabutuna avukatlık cübbesi ve duvak konulan stajyer avukat Berrin Akça, kılınan namazın ardından meslektaşları tarafından Harran Kapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Berrin Akça'nın perşembe günü doktor olan erkek arkadaşıyla nişanlanacağı, bu nedenle de evde temizlik yaparken düşüp yaşamını yitirdiği ifade edildi.

STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ
STAJYER AVUKAT BERRİN, NİŞAN ÖNCESİ TEMİZLİK YAPARKEN DÜŞMÜŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
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