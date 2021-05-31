Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü

Şanlıurfa'da dördüncü kattaki evinin camını silen 23 yaşındaki stajyer avukat Berrin Akça, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.