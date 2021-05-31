Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
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Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü

Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da dördüncü kattaki evinin camını silen 23 yaşındaki stajyer avukat Berrin Akça, bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü. Hastaneye kaldırılan talihsiz genç kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan stajyer avukat Berrin Akça (23), 4'üncü kattaki evlerinin pencere camını silerken dengesini kaybedip beton zemine düştü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Akça'nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü yakınlarını üzen Akça'nın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü
Dördüncü kattaki evinin camını silen genç kadın, dengesini kaybedip beton zemine düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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